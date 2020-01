Tre interventi del 118 per incidenti stradali

Il 118 è intervenuto, giovedì 30 gennaio, su tre incidenti stradali. A Torgnon, con i Vigili del Fuoco per un incidente autonomo con un’auto ribaltata e tre pazienti in Pronto soccorso: la conducente, una donna di 28 anni e due passeggeri, maschi, minorenni.

Il secondo incidente d’auto si è verificato a Verrayes. In Pronto soccorso sono finiti due pazienti, i passeggeri: una ragazza di 18 anni e una minorenne. Per quest'ultima si è reso necessario l'intervento in elicottero. Illesa la donna alla guida della vettura.

A Valtournenche, infine, in un incidente autonomo, si è ribaltata un’auto. La conducente, una ventenne, è stata trasferita in Pronto soccorso.

I tre eventi si sono verificati quasi contemporaneamente, intorno alle 9:30-10 del mattino.