Due interventi dei Vigili del Fuoco a Brissogne e Torgnon

Una squadra dei Vigili del Fuoco, il 118 e i Carabinieri sono intervenuti alle 9.15 nel Comune di Torgnon, sulla regionale 46 nei pressi del bivio per Champagnod per un incidente stradale. Un'autovettura con tre persone a bordo è uscita di strada ribaltandosi in un piazzale. Le persone sono riuscite ad uscire autonomamente dal veicolo.

Due squadre del Corpo valdostano dei vigili del fuoco sono intervenute questa notte nel Comune di Brissogne, località Ile Blonde, per un incendio che ha coinvolto il quarto lotto della Discarica. Il personale del Corpo ha operato con una autopompa serbatoio e una autobotte. L'intervento si è concluso subito dopo la mezzanotte.