Courmayeur: Riaperto l’accesso all’area Brenva

A seguito delle valutazioni della commissione valanghe di Courmayeur e dei dati forniti dagli uffici regionali in merito alle condizioni meteo e al rischio valanghivo, a partire dalle 9 di oggi, 30 gennaio l'ordinanza di chiusura della Val Vveny in zona Brenva è stata revocata risultano cessate le condizioni di pericolo grave, puntuale e immediato, alla base dell’ordinanza che istituiva il divieto di transito, in entrata e uscita, sia pedonale che con sci, mezzi a motore e qualsiasi altro veicolo, nell’area Brenva, compresa dagli accessi alla Val Veny, in particolare da Piazzale Funivie Val Veny, ex Des Alpes e dalla pista a valle del Tunnel del Bianco, compreso il Plan Ponquet.

Permane l’ordinario rischio residuo, connesso al territorio montano e al pericolo valanghivo, rispetto al quale ogni interessato dovrà effettuare, anche in ragione dei bollettini meteo e valanghe regionali, le opportune e puntali valutazioni delle condizioni di attualità del rischio, in merito alle attività che intende svolgere a sua totale ed esclusiva responsabilità.