Al Tribunale di Aosta assolto solo un imputato su diciotto

Ad Aosta vengono assolti il 5,5% degli imputati davanti al tribunale collegiale e il 13,3% di coloro sotto accusa davanti al giudice monocratico. In tutti gli altri casi, pur con varie formule, dalla condanna al patteggiamento fino alla messa alla prova, ci sono "sentenze favorevoli all'impostazione accusatoria".

I dati sono stati riportati dal pm Eugenia Menichetti durante l'illustrazione del bilancio sociale 2019 della procura. Lo stesso aspetto è stato rimarcato durante la presentazione del bilancio sociale del tribunale da parte del presidente, Eugenio Gramola: "Procura e gip hanno lavorato bene, significa che arrivano fascicoli che meritano di essere approfonditi". Sottolineando come per "indici di smaltimento e ricambio" la procura di Aosta sia "ai vertici in Italia" ("al 31 dicembre 2019 risultano pendenti solo due procedimenti del 2018, uno dei quali, complesso, sulla bancarotta del Casinò")

Menichetti ha spiegato che ora "l'obiettivo non è più la quantità, ma la qualità". A fronte di tempi buoni per la durata dei processi (429 giorni per una causa civile e 114 per un giudizio penale con rito collegiale), Gramola ha ricordato le criticità del giudice di pace: "L'organico è completamente scoperto, quindi devo applicare giudici del tribunale".