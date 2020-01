From 0 to Everest; Nico Valsesia presenta a La Thuile la sua nuova avventura

Dopo aver raggiunto la vetta del Monte Bianco, dell’Aconcagua, dell’Elbrus, del Kilimangiaro e del Monte Rosa Nico Valsesia lancia la sua sfida più ambiziosa: “From 0 To Everest”! 1000 chilometri in bici tra India e Nepal fino a raggiungere la valle del Khumbu, quindi di corsa per 100 chilometri verso il campo base dell’Everest dove Nico vestirà i panni di alpinista d’altissima quota per affrontare la scalata della più alta montagna della Terra.

“Sarà la mia avventura più intensa e, volendo, anche quella più simbolica” il commento di Valsesia. From 0 To Everest ha un significato particolare che va oltre il risultato sportivo. From 0 to Everest è metafora di un “From 0 to infinito” a simboleggiare le infinite vette che si possono conquistare in un percorso di continua crescita e perseveranza.

A La Thuile, nel pomeriggio dell’1 febbraio, Nico Valsesia incontrerà i ragazzi e nella conferenza che comincerà alle ore 21:00 e avrà luogo presso la “sala conferenze” dell’hotel Planibel, lancerà la sua nuova sfida. Nella serata saranno presenti Giovanni Storti, 33,3% del trio comico “Aldo, Giovanni e Giacomo”, dal 2008 si è appassionato al trail running correndo in tutto il mondo, spesso seguendo Nico nelle sue imprese in qualità di “special motivator”; Luca Vismara osteopata, docente e ricercatore che ha fatto parte di alcune delle più importanti spedizioni di Nico Valsesia; il regista e sceneggiatore Morgan Bertacca che ha seguito Nico in molte delle sue avventure più spettacolari, realizzando una serie di docu-film destinati alla televisione: “Solo-Race Across America” (2011),“Salar” (2013), “Summit” (2013, record Genova-Monte Bianco). La conferenza sarà moderata dal giornalista sportivo Stefano Gatti.

NICO VALSESIA

Classe 1971, Nico Valsesia, padre di tre figli, vive a Borgomanero, in provincia di Novara. È un ultra runner, un ciclista e un campione di endurance che ha fatto del suo motto un marchio di fabbrica: “La fatica non esiste”.

Nel suo curriculum una lunga serie di imprese sportive estreme in tutto il mondo tra cui spicca 5 volte la RAAM (Race Across America), il massacrante cost-to-coast americano di 5000 chilometri no-stop. Alle gare in bici Valsesia affianca quelle di corsa in montagna, dove ha ottenuto risultati di un certo livello sia in gara sia nelle imprese che si è prefissato di compiere.

Nel 2012 attraversa no-stop l’altopiano Salar de Uyuni (Bolivia), il lago salato più alto al mondo. Nel 2006 invece porta a termine la salita dell’Ojos del Salado, il vulcano più alto al mondo, nel tempo record di 3 ore e 40 minuti.

Nel 2013 nasce il format “From 0 To” che prevede la scalata di una montagna partendo dal livello dal mare. La prima sfida è “From 0 To Monte Bianco” in cui Valsesia si è posto l’obiettivo di raggiungere la vetta della montagna più alta delle Alpi partendo in bici dal Golfo di Genova. Dopo questa prima impresa Nico realizzerà altre salite di questo tipo su Aconcagua, Elbrus, Kilimangiaro e Monte Rosa.