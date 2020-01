Foire Saint Ours e fine settimana all'insegna della variabilità meteo

Il Centro Funzionale Meteo della Regione Autonoma Valle d'Aosta evidenzia un campo anticiclonico si sviluppa gradualmente fin sull'Arco alpino da oggi a lunedì, resistendo almeno parzialmente alle incursioni perturbate in discesa dall'Europa settentrionale; da martedì in poi è possibile un periodo più freddo.

Da oggi infatti un anticiclone su Marocco e Penisola iberica in estensione anche all'Arco alpino porterà aria mite in quota e spesso episodi di Foehn così da convogliare aria mite anche nelle valli.

Nonostante l'alta pressione, alcuni fronti riusciranno ad interessare la nostra regione, infrangendosi soprattutto sui confini esteri: nello specifico tra stasera e stanotte con deboli precipitazioni, tra sabato pomeriggio e domenica mattina ed uno più intenso domenica pomeriggio, neve a 1500/2000 m. Da martedì la massa d'aria diventerà polare, con neve a quote inferiori.

VENERDI 31 GENNAIO

Fiocchi di neve sui confini esteri occidentali fino a metà mattina e nuvolosità medio-bassa su tutti i rilievi di confine estero fino al pomeriggio; poche nuvole altrove in dissolvimento fino a cielo sereno nel pomeriggio. Temperature: in rialzo, più graduale nelle minime nelle valli non a foehn. Pressione: in lieve calo. Venti: 3000 m da moderati a deboli da NW, in rotazione da SW nel pomeriggio; foehn in attenuazione nelle valli, deboli brezze pomeridiane nelle valli centrali e di SE.

SABATO 1 FEBBRAIO



Sereno al mattino con possibili strati o foschie nelle valli SE, poi sempre più nuvoloso con deboli precipitazioni sui confini dal pomeriggio - neve oltre circa 1700 m -, poco nuvoloso sul SE. Temperature: in calo. Pressione: stabile. Venti: 3000 m deboli da SW in rotazione da NW e rinforzo; foehn in sviluppo nelle valli.

Problemi valanghivi: neve ventata e neve fresca.

Distacco provocato: prevalentemente alle esposizioni orientali, oltre i 2200-2400 m, vi è un'instabilità superficiale del pacchetto di neve recente ventata che mal lega con le croste lisce, da fusione rigelo o da vento, e con gli strati di cristalli sfaccettati sottostanti.

Il problema c'è su tutto il territorio, ma è più sentito nelle zone nord e ovest della regione che si differenziano per maggiori quantitativi di neve fresca e quindi per maggiore dimensione degli accumuli e magnitudo degli eventuali lastroni che si possono staccare.

Uno sciatore/escursionista può facilmente provocare il distacco di lastroni di superficie soffici o leggermente coesi, di medie e grandi dimensioni, dai pendii ripidi.



Distacco spontaneo: grazie al rialzo termico diurno, possibili scaricamenti e medie valanghe di neve umida a debole coesione e a lastroni, dai pendii molto ripidi, soprattutto in corrispondenza delle barre rocciose ed alle esposizioni soleggiate, oltre 2000 m. Formazione di bocche di balena e valanghe da scivolamento in probabile ripresa.

Nei settori nord-occidentali della regione, dai versanti orientali sovraccaricati dal vento, in singoli isolati casi, può staccarsi una valanga a lastroni di grandi/molto grandi dimensioni che, percorrendo i canali abituali, può raggiungere il fondovalle.