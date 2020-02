Paolo Giachino, già pres. Confindustria VdA e manager Cva, candidato Direttore Generale Finaosta

Il manager Paolo Giachino, di 59 anni, è in pole position per diventare il nuovo direttore generale della Finaosta, la finanziaria della Regione Valle d'Aosta. Il suo nome è stato selezionato, assieme ad altri due manager provenienti da fuori valle, da una Commissione composta da tre membri esperti ("Gruppo Tecnico") che ha vagliato tutte le candidature.

I profili dei tre manager verranno ora sottoposti al Consiglio di Amministrazione per la decisione finale. Giachino è stato direttore Commerciale, Strategia e Sviluppo, Trading, Marketing, Strategy and Business Development della Compagnia valdostana delle acque, azienda posseduta al 100% da Finaosta. Era stato in Cva dal 2001 al 29 maggio 2018 quando l'incarico gli era stato revocato dalla stessa Finaosta. Paolo Giachino è stato anche presidente di Confindustria Valle d'Aosta.