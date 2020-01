La nuova frontiera del Trading si chiama Copy Trading

Una delle novità più interessanti che hanno riguardato il Trading, e che con ogni probabilità diverrà un'autentica colonna portante nel prossimo futuro, è il cosiddetto Copy Trading. Cerchiamo di capire di cosa si tratta.

Che cosa si intende per Copy Trading

Il Copy Trading è una particolare tipologia di Trading che consente all'utente, quindi alla persona che intende fare degli investimenti, di copiare le medesime operazioni compiute da altri.

Ovviamente, le operazioni più appetibili sono quelle eseguite dai trader che riescono a conseguire i risultati più apprezzabili, di conseguenza tali piattaforme presentano appunto delle vere e proprie classifiche cui si può attingere per sfruttare la funzione "copy".

Cosa c'è "dietro" un bravo trader

Essere un bravo trader non è cosa da poco: chi svolge quest'attività per professione, o comunque sviluppando grandi guadagni, ha alle spalle anzitutto una notevole competenza specifica.

Il know-how necessario per affermarsi nel Trading lo si può formare e sviluppare tramite degli appositi corsi, nonché aggiornandosi continuamente presso dei portali specializzati: da questo punto di vista può essere molto interessante, ad esempio, la sezione trading blog del sito web Segnali Di Trading.

Allo stesso tempo, come si può ben immaginare, è assai importante una buona dose di esperienza: la sola teoria non è sufficiente e per ambire a risultati notevoli è fondamentale scontrarsi "sul campo" su quanto questi investimenti sono in grado di offrire.

Il neofita può guadagnare come un trader esperto

Con il Copy Trading, dunque, il neofita può scegliere di affidarsi in modo totale a quanto compiuto dai trader più esperti, e questa può essere un'opportunità ottima in quanto consente anche al principiante di poter investire con delle probabilità di guadagno altissime, frutto di una scrupolosa e professionale analisi dei mercati.

Di fatto, dunque, l'utente appena iscritto può compiere gli stessi investimenti dei trader professionisti più blasonati, di conseguenza tanti neofiti stanno riuscendo a conseguire dei risultati eccellenti, probabilmente anche insperati.

Ovviamente, la possibilità di copiare gli stessi investimenti dei migliori trader non esclude l'eventualità che si possa perdere il capitale, anche i più affermati professionisti, d'altronde, registrano talvolta delle perdite, di conseguenza è comunque necessario approcciarsi allo strumento in modo idoneo e consapevole, compiendo solo degli investimenti rapportati alla propria condizione economica.

Alcuni aspetti da sottolineare

Chi è più scettico nei confronti di quest'opportunità si chiede come mai i trader più prolifici scelgano di mettere a disposizione di altri utenti le loro strategie: in realtà quest'aspetto è del tutto irrilevante in quanto il loro guadagno rimane comunque analogo, quindi condividere con altri le operazioni compiute non toglie nulla a ciò che può esser guadagnato.

Allo stesso tempo, c'è chi si chiede se sia necessario investire grossi capitali per imitare i migliori trader, e la risposta è negativa.

Ogni utente è libero di investire quanto desidera: se si sceglie di copiare l'investimento di un trader esperto, infatti, ne si copierà soltanto il tipo di operazione, mentre gli importi destinati alla medesima vengono scelti liberamente.

Se si vuol investire una somma pur piccolissima, o al contrario anche un capitale più consistente, il trader che ricorre alla funzione Copy è liberissimo di farlo, senza vincolo alcuno.

Ci sono tutte le premesse, dunque, affinché il Copy Trading vada a consolidarsi sempre più nel prossimo futuro, e nelle piattaforme che offrono questa funzione gli investitori avranno modo di costruirsi una vera e propria "reputation".