Arresti domiciliari per spacciatore bassa Valle

Lo scorso mese di novembre, i militari del NORM della Compagnia Carabinieri di Saint Vincent Chatillon, nel corso di attività antidroga nella media Valle, avevano sorpreso B.N, 48 anni, incensurato, residente in un comune della bassa Valle, in possesso di sette dosi di cocaina per un peso complessivo di 10 grammi circa.

Nel prosieguo delle indagini i militari dell’Aliquota Operativa della cittadina termale hanno identificato otto persone che sono state segnalate alla competente Autorità Amministrativa quali consumatori, mentre l’informativa depositata alla Procura della Repubblica di Aosta ha portato all’emissione da parte del Gip della misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di B.N., per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.