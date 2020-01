AOSTA: Modifiche al servizio di raccolta rifiuti in occasione della 1020/a Fiera di Sant’Orso

In occasione della prossima Fiera di Sant’Orso il servizio di raccolta rifiuti subirà alcune modifiche.

Conferimento rifiuti nei PTR

Glli utenti sono invitati a non conferire i propri rifiuti nei Punti Tecnologici di Raccolta (PTR) dalle ore 7 alle ore 19 nelle giornate di giovedì 30 gennaio e venerdì 31 gennaio.

Isola ecologica di via Caduti del Lavoro

L’Isola ecologica di via Caduti del Lavoro resterà chiusa da mercoledì 29 a venerdì 31 gennaio, per riaprire sabato 1° febbraio 2020. Nei giorni di chiusura dell’Isola ecologica sarà, comunque, aperto il Centro di raccolta di località Montfleury.



Raccolta del cartone nel centro Storico (servizio pomeridiano)

Nelle giornate di giovedì 30 e venerdì 31 gennaio il servizio non verrà effettuato. Si invitano gli utenti a non esporre il cartone in tali date.



Raccolta “porta a porta” nel centro Storico (servizio mattutino)

Il prossimo 30 gennaio la raccolta dell’organico e della carta non verrà effettuata. Pertanto, si invitano gli utenti a conferire i propri rifiuti nei PTR entro le ore 7 o dopo le ore 19. Il 31 gennaio, invece,sarà sospesa la raccolta del rifiuto secco non riciclabile: si invitano, dunque, gli utenti a non esporre i relativi contenitori.

La carta, il rifiuto organico e quello secco non riciclabile saranno raccolti nella mattinata di sabato 1° febbraio.



Raccolta dei rifiuti nel resto del territorio cittadino

Nelle giornate del 30 e 31 gennaio il servizio di raccolta inizierà alle ore 20 a causa delle difficoltà legate alla circolazione stradale durante la Fiera di Sant’Orso.



Cestini Stradali

I cestini stradali presenti lungo il percorso della fiera verranno chiusi. Si invitano cittadini e visitatori a utilizzare gli eco-centri che saranno posizionati in tutto il centro storico.



Rifiuti speciali assimilabili agli urbani per le utenze non domestiche (“porta a porta” del centro storico)

Il 30 e 31 gennaio prossimi il servizio di raccolta dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani per le utenze non domestiche (“porta a porta” del centro storico) verrà sospeso. Pertanto, è assolutamente vietata l’esposizione del cartone e dei cassonetti delle raccolte dell’organico, della carta e del secco non riciclabile nelle giornate di giovedì 30 gennaio e venerdì 31 gennaio 2020 da parte degli utenti.

Il servizio di raccolta dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani per le utenze non domestiche (“porta a porta” del centro storico) riprenderà regolarmente sabato 1° febbraio 2020 con la raccolta dell’organico, della carta e del secco non riciclabile.



Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi alla società Quendoz, telefonando al Numero Verde 800-7797 o tramite posta elettronica all’indirizzo direzione@quendoz.it oppure contattare gli Uffici comunali, telefonando al numero 0165-300.600 ovvero tramite posta elettronica all’indirizzo settore-ambiente@comune.aosta.it.