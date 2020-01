Approda in Consiglio la proposta definitiva per futuro discaria Chalamy

In merito alla discarica di Issogne, l’Assessore Albert Chatrian e l’Assessore agli Affari europei, Politiche del lavoro, Inclusione sociale e Trasporti Luigi Berschy, quali interlocutori principali del Comitato “La Valle d’Aosta non è una discarica”, presenteranno in aula domani , mercoledì 29 gennaio, una proposta per consentire al Consiglio regionale di esprimersi in merito all’autorizzazione in essere.

Autorizzazione che è frutto del lavoro di una conferenza dei servizi, alla quale sono state invitate anche le Amministrazioni locali.

"La Giunta regionale – dichiarano l’Assessore Albert Chatrian e l’Assessore agli Affari europei, Politiche del lavoro, Inclusione sociale e Trasporti Luigi Berschy,– ha finora portato avanti tutte le azioni possibili in un’ottica di perseguimento di tutela ambientale e di salvaguardia della salute pubblica. Domani, nell’ambito della discussione al bilancio, verrà presentata una proposta che permetterà di verificare la disponibilità del Consiglio regionale a legiferare definitivamente sull’argomento. Rispettiamo quindi le opinioni espresse dal Comitato in merito alla questione. Da parte nostra stiamo completando l’azione che abbiamo annunciato e intrapreso per andare incontro alle istanze del territorio".