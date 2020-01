Giorni della merla con il caldo, sfatata tradizione e l’orso continua a dormire

Se il giorno di Sant Orso il tempo è bello l ' Orso gira il suo pagliericcio per farlo asciugare e dorme ancora quaranta giorni. E quindi farà bruppo per quaranta giorni. Lo scorso anno sono stati freddi, ma quest'anno romperanno la tradizione che li vuole come i più rigidi dell'anno: i giorni della merla, da mercoledì 29 a venerdì 31 gennaio si annunciano con il sole e temperature più alte della media, anche se non mancherà qualche pioggia. Saranno dunque più caldi della media e seguono ad un anno in cui sono stati freddi.

La tendenza specialmente degli ultimi 10 anni è quella di un riscaldamento globale, con inverni sempre più miti soprattutto al Nord e al Centronord. Secondo Bernardo Gozzini, direttore del Consorzio Lamma-Cnr, gli ultimi 3 giorni di gennaio potrebbero intaccare il primato del 2013 e del 2018, rispettivamente primo e secondo anno nella classifica delle temperature più elevate proprio nei giorni della merla. Il climatologo ha spiegato che sono stati presi in considerazione, sempre relativamente a questi tre giorni, gli anni del decennio 2010-2019, ed è stato fatto un confronto con la media climatica del trentennio 1980-2010.

"Anche se non sono emerse grosse variazioni rispetto a questa media - sottolinea Gozzini - spicca il fatto che solo il 2010 è stata un anno particolarmente freddo, per i giorni della Merla, mentre gli altri anni hanno fatto registrare variazioni di qualche decimo di grado. Quest'anno, dunque, molto probabilmente il periodo sarà più caldo della norma".