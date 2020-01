Pont Saint Martin: Al Rione Platea Primus Maius Panterae spopola la Supa ad Coj

Nell’ambito delle manifestazioni di avvicinamento al Carnevale 2020, il Rione Platea Primus Maius Panterae, ovvero Rione Pantere, ha organizzato la tradizionale distribuzione ad offerta della “Supa ad Coj”, zuppa di cavoli e pane, evento molto apprezzato ed atteso dalla popolazione che anche quest’anno ha riscosso un grande successo, con le oltre 800 porzioni andate esaurite in meno di un’ora e conclusasi con la tradizionale pranzo post distribuzione rigorosamente in piazza.

Soddisfazione traspare da tutto il rione, anche la preparazione della zuppa impegna a tempo pieno le cuoche per più di due giorni, che per assicurare la fragranza della pietanza sono impegnate fino a notte fonda per la cottura.