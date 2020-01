Individuato presunto autore rapine bar e ristoranti di Aosta

I militari della Compagnia Carabinieri di Aosta hanno denunciato alla Procura della repubblica di Aosta A.A. 31 anni di Aosta, considerato l'autore dei furti consumati nella scorsa settimana in danno della Pizzeria Grotta Azzurra, Victory Pub, Osteria 1880e Osteria il Calvino.

A seguito delle denunce presentate dai titolari dei locali derubati, sono stati disposti servizi straordinari per il controllo del territorio, da parte militari della Compagnia Carabinieri Aosta, che hanno portato, la notte scorsa, al controllo dell’uomo che si aggirava a piedi nel centro storico.

Quest’ultimo è stato trovato in possesso di arnesi atti allo scasso oltre ad un coltello a serramanico. Da qui i militari hanno sviluppato una rapida e stringente attività d’indagine, procedendo anche alla perquisizione del suo domicilio, nel centro storico del capoluogo, dove è stata recuperata la refurtiva, già stata restituita ai legittimi proprietari.

Le indagini proseguono per accertare se l'uomo trovato in possesso di un coltello a serramanico, è coinvolto nella rapina in danno della Pizzeria “La Rotonda” di Tonino Raso.