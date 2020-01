Gestiva sagre e viabilità, "veto forzoso su nostra attività"

"La Questura della Valle d'Aosta ha voluto porre un veto forzoso sulla nostra Associazione europea operatori polizia, millantando la nostra esercitazione di attività di pubblica sicurezza senza autorizzazioni in ambito delle manifestazioni. La nostra associazione opera dal 1995 in Italia per il quale ha avuto, da parte del Consiglio di Stato, l'autorizzazione a procedere con divise e fregi riportando il nome per esteso o abbreviato su di esse".

Lo scrive, in una nota, Marco Mirabello, presidente dell'Associazione europea operatori polizia, denunciato dalla polizia per possesso di segni distintivi contraffatti. "Quanto è accaduto ha talmente tanto scosso i vertici della nostra Associazione a Roma - prosegue - che si è mossa l'avvocatura della presidenza nazionale al fine di dimostrare ancora una volta gli abusi di potere esercitati dai pubblici uffici regionali e talvolta provinciali. La nostra associazione viene chiamata ad operare dalle amministrazioni locali e dalle associazioni, poiché in possesso di regolari requisiti come le assicurazioni, il corso Safety con i nominativi regolarmente segnalati in Prefettura che danno possibilità di affiancare la pubblica sicurezza in ambito di manifestazioni, corso Sicurezza dei Lavoratori, corso di Primo Soccorso, corso di Trattamento psicologico in situazioni di emergenza". (ANSA)