Aosta: Sempre più pulita l'aria del capoluogo, parola di Arpa VdA

Il 2019 è stato l'anno in cui è stata registrata la migliore qualità dell’aria ad Aosta dal 2010. Lo ha spiegato questa mattina Claudia Tarricone, dirigente dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente-Arpa, durante i lavori dell’Osservatorio comunale dedicato alle tematiche ambientali della città. Tarricone ha reso noti i dati delle stazioni Arpa in piazza Plouves, in via Liconi e in via Primo Maggio vicino allo stabilimento della Cogne Acciai speciali. I numeri dimostrano che lo scorso anno sono ulteriormente diminuiti i valori delle polveri sottili Pm10 e NO2; Sul calo dell'inquinamento certamente influiscono le buone pratiche ambientali messe in atto dalla Cogne Acciai Speciali e una maggioresensibilizzazione della popolazione alle tematiche ambientali.

“Per il terzo anno consecutivo - ha affermato Tarricone - il biossido di azoto emesso da combustioni e vetture a gasolio e benzina è diminuito sia in piazza Plouves, sia in via Liconi e lievemente anche nella stazione industriale in via Primo Maggio. Il limite è di 40 μg al metro cubo, e la media complessiva nel 2019 è compresa tra i 21 e i 23 μg nelle due stazioni cittadine ed è di 27 in quella industriale”.

Anche il trend delle polveri Pm10 è in continuo calo, con una media del 2019 di 15 μg al metro cubo quando il limite di legge è di 40. Dunque in base ai dati in possesso dell'Arpa lo scorso anno è risultato quello migliore degli ultimi 10, con un solo superamento dei limiti di polveri sottili in piazza Plouves, nessuno in via Liconi e sei in via Primo Maggio a fronte di un limite di 35 giornate di superamento previste dalla legge.