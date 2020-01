Alexis Desseaux, un formidable Kean désordre et génie

Alexis Desseaux est ‘Kean ou Désordre et génie’, dans la pièce d’Alexandre Duma père; un rôle juué an Italie par le grand ‘mattatore ‘ Vittorio Gassman. Desseaux excelle sur les planches depuis plusieurs années dans des pièces à succès, plus particulièrement dans les grands classiques. D'ailleurs, après un triomphe en résidence au théâtre de l'Oeuvre et tout récemment au théâtre de l'Atelier, la pièce Kean a décroché cinq nominations aux Molières, l’Oscar françai du théâtre.

Kean ou Désordre et génie fut une pièce écrite par Alexandre Dumas père pour le célèbre acteur Frédérick Lemaître, et que Jean-Paul Sartre a adapté lors de sa reprise par Pierre Brasseur. Avec un étonnant deal à la clé. En échange d’une adaptation de Sartre de l’oeuvre originelle de Dumas, Brasseur s’engagea à créer dans la foulée Le Diable et le Bon Dieu… Kean raconte l'histoire d'un fameux acteur anglais qui triomphe au Théâtre Royal de Drury Lane, et que tout Londres, au début du XIX ème siècle, court acclamer. Deux femmes l'aiment. La comtesse Elena, épouse de l'ambassadeur du Danemark et Anna Damby, jeune héritière bourgeoise prête à tout devenir auprès de ce débauché, couvert de dettes, ivrogne et coureur de jupons.

Car Kean est avant tout un homme excessif, qui se moque des contingences, laisse la bride à ses passions, se livre avec volupté à l'insolence, à la générosité et au mépris. Toutefois le prince de Galles ne dédaigne pas d'en faire un ami, et de s'encanailler secrètement avec lui à l'occasion. Mais chez Kean l'homme et le comédien se confondent bien souvent... Est-il en vérité lui-même ou bien les divers personnages qu'il incarne? Dans quelle mesure Romeo, Hamlet, Othello ne dévorent-ils pas sa personnalité?