Aosta: Gli orti urbani abbelliscono la città

Nelle altre due foto invece i campi che dovranno essere bonificati e puliti per restituirli alla città trasformandoli nel prossimo futuro in un parco urbano per bambini, anziani, studenti.

Tutto questo lo sta realizzando l’Amministrazione comunale di Aosta sulla spinta dell’assessore alle politiche sociali, Luca Girasole, che agli orti urbani una missione di socializzazione, soprattutto tra anziani, ma anche di collegamento tra generazioni.

L'assessore Girasole incontra alcuni affidatari di orti

Sono tanti i nonni che in estate accompagnano i nipoti nel loro orti. “Gli orti sociali diventano – spiega l’assessore Girasole - spazi per coinvolgere cittadini e professionisti del territorio, ma anche persone considerate ai margini della società; anziani e pensionati, ma anche giovani e studenti. L’obiettivo è la condivisione: dei saperi di tutti e delle abilità di ognuno, delle competenze del singolo e della forza del gruppo”.

Gli orti a ridosso della città sono stati a lungo considerati antiestetici secondo i canoni urbanistici, e comunque retaggio di una dimensione paesana, luoghi da destinare solo al tempo libero degli anziani. Negli ultimi anni, però, soprattutto per la spinta recente di Luca Girasole, il numero delle persone che vogliono coltivare un orto è andato via crescendo, tanto che sono necessarie nuove superfici da coltivare.

Tant’è che giovani, donne, impiegati e professionisti si sono aggiunti a pensionati e operai. E ci sono anche orti sociali affidati a cooperative sociali che inseriscono persone con disabilità nelle attività agricole.