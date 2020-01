Karate: Cresce Libera Energia con le lezioni del maestro Diego Carcassi

Lo stage tenuto dal Maestro Diego Carcassi, responsabile regionale del settore karate C.S.A.In., ha permesso di selezionare gli atleti pronti al passaggio di cintura sulla base del programma di formazione nazionale.

"Siamo molto soddisfatti dei progressi dei nostri atleti", commenta la Presidente di Libera Energia, Monica Costa, che aggiunge: "Grazie ai corsi di formazione dell'area Nazionale karate ed alla preparazione dei nostri tecnici siamo in grado di fornire ai praticanti solide basi fisiche e mentali sia per la pratica dilettantistica che per quella agonistica, portandoli a superare gli esami in tranquillità e soprattutto preparandoli per i successivi percorsi formativi. Il karate non è solo uno sport ma è un'arte che permette di crescere e raggiungere con maggiore facilità i propri obiettivi."

Gli esami si terranno sabato 1 febbraio ad Aosta con la presenza del Presidente regionale C.S.A.In. Claudio Herin.