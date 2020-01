Hockey: U15; I Gladiators abbonati ai tre punti

HC Aosta Gladiators – HC Trento 6-2 (1-0, 2-2, 3-0)

HC Aosta Gladiators: Sebastiano Madaschi, Nicholas Gianni, Alessia Terranova, marta Mazzocchi, Matteo Giacometto, Alessandro Minniti, Luca Reale, Lorenzo Lamberti, Alessandro De Santi, Mattia Lenta, Tommaso Mazza, Gabriel Montini, Nathan Garau, Federico Gisonna, Edoardo Muraro, Alessandro Carbone, Matteo Mazzocchi, Johann menegatti, Andrea Gesumaria, Mattia Agazzini, Marco Cosentino. Coach: Luca Giovinazzo.

Marcatori: Nathan Garau (3), Nicholas Gianni, Federico Gisonna, Alessandro Minniti.

Vincenti. Anche dal quinto turno della fase nazionale, i Gladiatori escono con i tre punti. A non essere indifferente è il fatto che l'avversario di questa settimana si chiamasse HC Trento ed avesse dettato legge dall'inizio del girone. La partita di oggi ha chiesto ai ragazzi di Giovinazzo un investimento in strategia ed oculatezza. Vantaggio raggiunto nel primo drittel (con enorme attenzione a non “scoprirsi”, perché un “competitor” del genere può castigare a partire da una minima svista), tensione agonistica che sale nel secondo (con ben due goal per parte) e marcia dentro nell'ultimo, per accrescere il margine, con tre reti valdostane che suggellano la gara. Bravi, Gladiatori, difficile trovare qualcosa da recriminare. Ora, i nostri guidano la classifica del girone, con quindici punti. Inizia ad esserci un vantaggio sulle inseguitrici. In circostanze del genere, il rischio da non correre è evitare di diventare gli avversari di se stessi, involvendo. Bisogna restare concentrati e continuare così. A partire da domenica 2 febbraio prossimo, alle 13, quando ad Aosta arriveranno i Falcons di Bressanone (attuali quarti). Il girone è a metà, il passo è quello giusto, ma non c'è da smettere di camminare.