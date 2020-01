Ginnastica: Fantastiche le ragazze dell'Olimpia, 16 podi nel campionato gold

Oro, argento e bronzo a profusione per le junior e le senior dell’Olimpia, impegnate questa domenica a Torino nella prima prova del Campionato Individuale Gold. Le 5 ginnaste hanno totalizzato ben 16 podi fra classifiche assolute e per attrezzo.

Ecco nel dettaglio i risultati individuali: nella categoria J1 (classe 2007) Vittoria Ramanzin è 1^ a parallele, 2^ a volteggio, 3^ a trave e 6^ a corpo libero, e chiude la gara con un 3° posto all around; la compagna Beatrice Morra di Cella è 6^ a volteggio, 9^ a corpo libero, 12^ a parallele e trave e 11^ in classifica assoluta.

Oro a volteggio, parallele, corpo libero e argento a trave per Sofia Chiumello, che conquista il primo gradino del podio all-around nella categoria 3 (2005) e ancora oro all-around per Fatima Rosset (categoria S1 - 2004) che è prima a tutti gli attrezzi, tranne a trave, dove una caduta le vale la medaglia di legno. Infine la veterana Nicole Sammartino (Senior 2 - 2001) ottiene l’argento assoluto con una gara che la vede al 3° posto a parallele e trave e al 4° posto a corpo libero e volteggio.

Fiere dell’ottimo risultato le istruttrici Claudia Iacona e Federica Vinante, che vedono ancora margini di miglioramento in vista della seconda prova.