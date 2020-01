Ciclismo: L’ultima tappa della Coppa del Mondo a Hoogerheide, Agostinacchio in dietro

Va allo svizzero Dario Lillo (41’24”) l’ultima tappa della Coppa del Mondo Juniores di Ciclocross, gara disputata oggi a Hoogerheide Provincie Noord-Brabante (Olanda).

L’elvetico ha preceduto la coppia belga composta da Lennert Belmans (41’26”) e Thibeau Nils (41’27”). Miglior azzurro al traguardo, 13°, Bryan Olivo (42’07”); chiude 48° Filippo Agostinacchio (Team Bramati; 45’30”).

La tappa olandese era l’ultimo appuntamento in vista dei Campionati mondiali della specialità, rassegna iridata in programma, l’1 e 2 febbraio, a Dübendorf (Svizzera). Al vestire la maglia azzurra in terra elvetica ci sarà Filippo Agostinacchio, al quale, in base ai risultati stagionali, potrebbe aggiungersi anche Nicole Pesse (DP66 Giant Smp).

MountainBike

Stage della squadra nazionale di MountainBike, Cross country, all’Isola d’Elba, dal 27 gennaio al 6 febbraio. Il Ct Mirko Celestino ha convocato nove atleti e, tra questi, Andreas Vittone (Ktm Protek Dama), Martina Berta (Cs Esercito).

MountainBik

Incontro nazionale del settore MountainBike, ieri, al palazzo dello Sport di Verona, organizzato dal settore Fuoristrada della Federazione ciclistica italiana, al quale ha partecipato la presidente del Comitato valdostano, Francesca Pellizzer e Fabo Agostinacchio in rappresentanza dell’Xco Project.

Nel corso della giornata sono stati presentati i calendari nazionali del settore e sono stati premiati i Comitati regionali e le squadre.

Fabio Agostinacchio ha ritirato il premio per il primo posto dell’Xco Project nel Campionato italiano giovanile di società; la presidente Pellizzer il riconoscimento per il terzo posto della rappresentativa regionale nella Coppa Italia giovanile.