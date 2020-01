Calcio: L’Aygreville patisce ma con un po’ di sfortuna porta a casa un pareggio da Settimo

Oggi a Settimo torinese Pro Eureka 1 Aygreville 1; un tempo per uno con i valdostani che patiscono il primo tempo tanto che l’Eureka va in gol e prendono anche una traversa.

Nel secondo tempo incomincia bene l 'Aygreville e va in gol con Matias Barbuio Matias su cross di Luciano Bonomo. L 'Aygre pressa ma i suoi avanti non centrano la porta.

Su capovolgimento di campo Barbuio salva sulla riga un gol già fatto non si perdono d'animo e su cross dal fondo di Bonel Simone Brunod di testa sfiora la traversa.

Ancora Brunod su passaggio di Andrea Bianco non calcia; passa a Cuneaz che a sua volta rimette in mezzo e gli avversari respingono mentre il portiere abbatte Brunod. L’assistente vede tutto e rosso per il portiere ma niente rigore perché l'arbitro dice che la palla era fuori. Forse il direttore di gara dalla fine non se la sentiva di decretare la massima punizione.

Con il pareggio di oggi l’Aygreville ha chiuso il filotto di tre trasferte consecutive. Domenica i rossoneri tornano a casa per ospitare la Pianese e la salvezza matematica si avvicina sempre più.