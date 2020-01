Biens culturels racontés par jeunes, appel à projets

Faire raconter le patrimoine culturel - au sens matériel et immatériel - d'un territoire aux garçons et aux filles qui y vivent, en les invitant à créer de nouvelles oeuvres d'art: c'est le but de l'appel à projets que promeuvent la Région Autonome Vallée d'Aoste et ses partenaires du Plan Intégré Thématique Pa.C.E. - 'Patrimoine Culture Économie' afin d'encourager la connaissance des biens culturels les moins connus par le grand public et de développer, par conséquence, le tourisme dans la région transfrontalière des Alpes françaises et italiennes.

Peuvent participer à l'appel tous les jeunes, résidant ou domiciliés en Vallée d'Aoste, dans les province d'Imperia, Turin ou Cuneo et dans les Départements de la Savoie, la Haute-Savoie, les Alpes de Haute-Provence et les Alpes Maritimes âgés de 18 à 23 ans au 31 janvier 2020.

Les langages artistiques admis sont nombreux: art vidéo et courts métrages, peinture, arts graphiques, photographie, sculpture et installations, bande dessinée, texte narratif. Les délais: les personnes intéressées devront transmettre au plus tard le 31 janvier 2020 à la Fondation Natalino Sapegno.