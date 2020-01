CORSO AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

Confcommercio VdA ha aperto lo sportello per le adesioni al corso di formazione da 100 ore per agenti di commercio che partirà dal mese di marzo.

Per gli iscritti a Confcommercio la quota è di 350; 550 per i non associati. E' da oltre 5 anni che in Valle d'Aosta non si svolge un corso di formazione. La Regione non finanzia piuù i corsi di formazione che ora vengono organizzati sda privati e la quota di iscrizione è di circa 1000 euro.

E’ di fondamentale importanza per le piccole e medie imprese ed i loro dipendenti, in un epoca nella quale gli scenari economici sono in movimento ed i consumatori sono alla ricerca di nuove opportunità nel rapporto qualità/prezzo di ogni prodotto.

E’ questa ottica Confcommercio VdA promuove il corso di formazione per coinvolgere i tantissimi soggetti tra piccoli imprenditori, dipendenti che mirano a migliorare la loro professionalità, giovani inoccupati che vogliono affacciarsi nel mondo del Commercio, del Turismo dei Servizi.