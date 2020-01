Sci: Brignone "Ho preso rischi pazzeschi"

"Oggi ho vissuto emozioni forti da condividere con le mie compagne, personalmente mi era già capitato altre due volte a Bad Kleinkirchheim e Aspen, per cui sono fiera di farne parte. Tuttavia il mio sentimento oggi è di un piszzico di delusione, posso dire di avere buttato via la vittoria in almeno due occasioni, con due errori che mi hanno limitato fortemente". Federica Brignone commneta così il terzo posto, al traguardo con un ritardo di soli 14 centesimi. La nostra carabiniera è stata molto aggressiva, rischiando due volte di sdraiarsi in pista, riuscendo comunque a reagire.

"Francamente - aggiunge - non so come ho fatto a rimanere in piedi, pure nella zona dove è caduta Sofia ieri ho rischiato tantissimo. Queste curve si addicono tantissimo alle mie qualità, ho sfruttato quasi appieno le occasioni che mi si sono presentate, su altre piste di velocità non sarebbe successo, però dove c'è da fare valere la tecnica risìesco semrpe a difendermim bene, a prescindere dalla specialità".

Il supergigante di domenica sarà un'altra bella occasione per ripetermi, mi aspetto una bella sciata e altrettanto efficaci carvate. "Anche la classifica di discesa - precisa - mi sta regalando soddisfazioni, ma credo di non avere chances, la classifica generale si accorcia nelle zone alte ma continuo a guardare avanti, pensando solamente a quanto posso fare in pista".