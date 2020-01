Al lavoro per la Comunità europea dello Sport 2021 Valle del Monte Bianco

Il 2020 appena iniziato sarà un anno di lavoro intenso per la Comunità Valle del Monte Bianco - Vallée du Mont Blanc. Proseguono infatti gli incontri tra i cinque Comuni della Valdigne (Courmayeur, Pré-Saint-Didier, La Thuile, Morgex, La Salle) per la definizione delle azioni e del programma eventi per il 2021, anno in cui la Valdigne sarà protagonista nel campo dello sport, benessere e salute, dopo il riconoscimento ottenuto a seguito della candidatura a Comunità Europa dello Sport 2021 Aces.

Nel corso della giornata di venerdì 17 gennaio, gli assessori al Turismo e Sport dei cinque Comuni si sono incontrati per proseguire il lavoro di programmazione delle attività, costruzione del network e degli obiettivi da portare a termine entro la fine del 2020, prima della partenza per il Parlamento europeo di Bruxelles, dove la delegazione della Valle del Monte Bianco riceverà la bandiera di Comunità europea dello Sport 2021 - Aces.