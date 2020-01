Celebrati i 10 anni dalla nascita dell’Hospice, eccellenza della sanità valdostana

“Nella storia delle cure palliative in ambito oncologico e con la importante collaborazione della LILT, anch’essa nata in quell’anno, il percorso si è certamente arricchito di professionalità, di volontari, di un ambulatorio di cure palliative”. Mauro Baccega, assessore regionale alla sanità, ha così ricordato l’importante ruolo svolto dall’Hospice inaugurato nel 1991 che ora conta 7 letti sistemati in letti singoli dove trovano spazio anche i familiari dei pazienti, nato dapprima come struttura territoriale per malati oncologici, e ora è aperto a tutte le malattie che portano i pazienti alla fase terminale.

L'assessore Baccega con i medici di Missione Sorriso

Le terapie palliative servono ad alleviare il dolore, a dare sostegno ai pazienti alla fine del loro percorso di vita terrena e tutto questo avviene con grande umanità.

Curare le persone in Hospice non significa solo trattare i sintomi, peraltro importanti, come il dolore, ma prendere in cura la globalità della persona e della sua famiglia.

Baccega ha infine fatto “un plauso a questa straordinaria organizzazione e questa rete di professionalità composta da medici formati per le esigenze delle cure palliative, diretta dal dottor Musi con la sua equipe, una rete che vede in prima linea i volontari della LILT e di Missione sorriso e tutti i volontari per tutto quello che fanno per questa straordinaria eccellenza sanitaria della Valle d’Aosta”.