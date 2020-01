Grave un minore di Varese caduto mentre sciava in Val di Rhemes

Il soccorso ad uno sciatore minorenne, in Val di Rhemes, che ha riportato un politrauma è l’incidente più grave degli otto per il quali sono intervenute le squadre elitrasportate. Il ragazzo è ricoverato nel reparto di rianimazione.

L’elicottero è poi intervenuto, a Courmayeur in Val Veny, per il recupero di due sciatori freerider in discesa dallo Youla. Illesi, hanno riferito di essersi bloccati a causa della difficoltà di discesa su neve dura. Non è stato necessario alcun intervento sanitario.

Sono stati invece 98 gli interventi portati a termine dal personale del 118. 15 paziente sono stati ricoverati in codice rosso.

Intervento del 118 poco dopo le ore 19 a Saint-Christophe per incidente stradale. Si è trattato di un impatto tra due auto. I due conducenti dei mezzi coinvolti (femmina 31 anni e maschio 46 anni, entrambi residenti in VdA) sono in Pronto soccorso in fase diagnostica. Le loro condizioni non sembrano gravi.