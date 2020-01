Consuntivo Rete Civica termine incontri su crisi Regione

Lo scambio di valutazioni è avvenuto con Stella Alpina. Alpe-Uvp, Lega , M5 Stelle, Mouv, Vd'A Libra, Front Valdôtain, consigliere Restano, consigliere Barocco e, appunto, UV. La proposta illustrata da Rc, che ritiene opportuno tornare presto al voto ma dopo aver fatto una serie indispensabile di passi avanti, ha i seguenti connotati:

-impegno a concordare una tregua istituzionale che accantoni momentaneamente lo scontro politico tra i diversi gruppi per affrontare poche, e condivise, emergenze e portare la Valle d’Aosta al voto in una condizione migliore per tutti;

-programmare le elezioni regionali anticipate al mese di ottobre; -utilizzare i sei mesi da febbraio a luglio per il completamento dell'iter di alcuni provvedimenti di grande rilevanza quali la norma di attuazione per le concessioni idroelettriche, la revisione della legge 6 sui servizi comunali associati, la riforma istituzionale. Ed inoltre per l'approvazione di leggi pronte per il voto in Consiglio, come il Ddl per far fronte alla carenza di personale sanitario e la Pdl per istituire l'Osservatorio antimafia;

Per la decisione finale in merito alla riforma istituzionale si propone di utilizzare in primavera lo strumento del referendum popolare da sottoporre alla volontà popolare sulla proposta che verrà avanzata dal Consiglio. La Giunta che accompagnerà il lavoro legislativo del Consiglio, nell’idea di Rete Civica, dovrebbe essere bipartisan, unitaria e con una prevalente componente tecnica.

Con sfumature e preoccupazioni diverse i gruppi politici contattati si sono riservati di condurre una riflessione più approfondita. Rete Civica elaborerà nei prossimi giorni un documento con indicazioni dettagliate sulla proposta nonché sulle modalità e la tempistica per lo svolgimento del referendum popolare sulla riforma istituzionale. Successivamente alla discussione in Consiglio della manovra di bilancio, su cui si auspica una approvazione condivisa, valuterà se ci sono le condizioni per invitare tutti i gruppi e i consiglieri ad un momento di confronto e decisione unitaria.