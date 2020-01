Skating: Domenica 26 gennaio a Dolonne la IV edizione del Trofeo Monte Bianco

La pista del Forum Sport Center di Courmayeur è pronta ad accogliere, domenica 26 gennaio, la 4° Edizione del Trofeo Monte Bianco, tradizionale gara di pattinaggio artistico organizzata dallo Skating Club Courmayeur, nell'ambito del circuito delle Intersociali.

Saranno circa 180 i giovanissimi pattinatori, tra i 6 e i 16 anni che scenderanno sul ghiaccio, una cinquantina circa dei quali tesserati per società valdostane, pronti a confrontarsi con i coetanei di oltre una decina di club provenienti da Piemonte, Liguria e Lombardia.

Il gruppo dei debuttanti

In particolare saranno 19 gli "atleti di casa" impegnati, che fanno parte dei corsi delle Civette (Alice Benvenuto, Gaia Caglianone, Chiara Cairo, Annemarie Chabod, Elodie De Lio, Sophie Jeanne Di Nuzzo, Matilde Lemma, Asia Sudati, Selma Tomei, Viola Tripodi, Matilde Zamponi, Gaia Zamponi) e delle Volpi Argentate (Martina Cocca, Carlotta Corradino, Valentina Floris, Luca Framarin, Matilde Mazza, Ben Mosca Barberis e Chiara Pariona).

Per diversi di loro questo appuntamento rappresenterà il debutto in campo agonistico, ma per tutti i partecipanti sarà comunque, l'occasione per portare per la prima volta in gara i nuovi elementi tecnici su cui hanno lavorato negli ultimi mesi.

Per quanto riguarda il programma (scarica PDF di dettaglio), si comincerà alle 8,30 con i gruppi Open delle categorie Junior, Novice, Cadetti e Principianti A e B, seguite intorno alle 10,30 dai Pulcini e dalla Preagonistica. Alle 13,00 circa sarà la volta dei vari gironi degli Esordienti A e quindi, verso le 15,00 degli Esordienti B, seguiti nell'immediato dai Principianti A e B. Chiuderrano i confronti, a partire dalle 17,50 circa, i ragazzi delle categorie Cadetti, Novice e Junior.

Inoltre, come già per le passate edizioni, per tutta la giornata sarà possibile seguire le esibizioni anche con la diretta streaming del canale Youtube di IdealWeb.TV

Infine, una particolare attenzione per la riduzione degli sprechi (nell'uso della carta per la giuria, per esempio), le buone pratiche e, in generale, la promozione di una sensibilità green caratterizzerà l'Edizione 2020 del Trofeo Monte Bianco.

Gli organizzatori dello Skating Club Courmayeur, infatti, hanno scelto di allestire un angolo buffet totalmente plastic free e di regalare ai partecipanti una borraccia termica riutilizzabile, messa a disposizione dal CSC.