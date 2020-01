Sci: Brignone si inchina solo alla Shiffrin nella DH femminile di Bansko

Ancora una grande prova corale della squadra italiana nella discesa femminile che ha aperto la tre giorni di Coppa del mondo femminile sulla pista di Bansko intitolata a Marc Girardelli vinta da una perfetta Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, giunta al successo numero 65 della carriera, ha addomesticato al meglio un tracciato ricco di asperità, che proponeva continui trabocchetti e curvoni insidiosi dal punto di vista tecnico, che richiedevano un continuo lavoro e non lasciavano sazio per eventuali recuperi. Mikaela, al secondo successo della carriera in questa specialità, ha concluso la gara con il tempo di 1'29"79, l'unica a tenerle testa è stata una fantastica Federica Brignone. La valdostana ha messo in pista la sua grande sensibilità di piede e fino ai metri conclusivi ha conteso la vittoria a Shiffrin, piegandosi per soli 18 centesimi. Per Federica è il sesto podio della stagione, il 34simo in carriera e il secondo nella specialità, che le permette di eguagliare il secondo posto di Bad Kleinkirchheim del gennaio 2018. Chiude il podio la svizzera Joana Haelen, alla prima apparizione fra le prime tre, con un ritardo di 23 centesimi, che ha relegato al quarto posto una bravissima Elena Curtoni.



La valtellinese vantava a Bansko un quinto posto in supergigante nel 2015, stavolta si è migliorata, confermando il trend positivo già visto a Altenmarkt un paio di settimane fa, quando giunse quinta in combinata. Competitiva pure Marta Bassino: la piemontese ha affrontato con coraggio le insidie di giornata, chiudendo al quinto posto, come mai aveva fatto in passato in discesa. L'Italia mette ancora una volta tre ostre rappresentanti nelle prime cinque posizioni, confermandosi ai massimi livelli. Nelle quindici anche Laura Pirovano, undicesima, e Francesca Marsaglia, dodicesima, mentre Sofia Goggia è scivolata via dopo una quarantina di secondi mentre attaccava come una forsennata. Grande spavento per Nicol Delago, arrivata completamente sbilanciata e fuori linea all'ultimo salto che precedeva il traguardo. La gardenese ha avuto la prontezza di rimettersi in traiettoria appena in tempo, il suo ritardo conclusivo è di 3"46, quattro posizioni dietro alla sorella Nadia. Un punto anche per la coraggiosa Verena Gasslitter, per la prima volta nelle trenta dopo un lungo calvario per infortunio.



La classifica generale consolida la leadership di Shiffrin, salita a 1075, Brignone scavalca Petra Vlhova (sesta al traguardo) al secondo posto con 795 punti contro 766, Bassino è quinta con 460. Nella graduatoria di specialità Suter è in testa con 247 punti davanti a Shiffrin con 206 e Ledecka con 193. Sabato 25 gennaio nuova discesa alle ore 09.45 italiane, domenica 26 supergigante alle ore 09.15 italiane.



Ordine d'arrivo DH femminile Bansko (Bul):

1. Mikaela Shiffrin (Usa) 1'29"79

2. Federica Brignone (Ita) +0"18

3. Joana Haelen (Svi) +0"23

4. Elena Curtoni (Ita) +0"32

5. Marta Bassino (Ita) +0"36

6. Petra Vlhova (Svk) +1"03

7. Romane Miradoli (Fra) +1"41

8. Kira Weidle (Ger) 1"61

9. Ramona Siebenhofer (Aut) +1"70

10. Breezy Johnson (Usa) +1"77

11. Laura Pirovano (Ita) +1"79

12. Francesca Marsaglia (Ita) +1"98

13. Marie Michelle Gagnon (Can) +2"06

14. Corinne Suter (Svi) +2"15

15. Anna Veith (Aut) +2"25

16. Tuffany Gauthier (Fra) +2"27

17. Stephanie Venier (Aut) +2"29

18. Ilka Stuhec (Slo) +2"36

19. Mirjam Puchner (Aut) +2"52

20. Ester Ledecka (Cze) +2"55

21. Michaela Heider (Aut) +2"58

22. Victoria Rebensburg (Ger) +2"79

23. Kajsa Lie (Nor) +2"99

24. Christine Scheyer (Aut) +3"03

25. Nadia Delago (Ita) +3"08

26. Tina Weirather (Lie) +3"09

27. Rahel Kopp (Svi) +3"13

28. Patrizia Dorsch (Ger) +3"15

29. Nicol Delago (Ita) +3"46

30. Verena Gasslitter (Ita) 4"13



Sofia Goggia (Ita) ritirata



























<header> Related News </header> <section> </section>