Ginnastica M: L'Olimpia agli individuali Gold con tre ginnasti

Si terrà domani a Torino la prima prova del Campionato Individuale Gold di Categoria e Specialità GAM. Per l’Olimpia Aosta scenderà in gara nel concorso generale (Categoria) Tommaso Morra di Cella, che salirà a tutti e 6 gli attrezzi olimpici.

Nel Campionato di Specialita invece Lorenzo Mattana presenterà esercizi a corpo libero, anelli, volteggio, parallele e sbarra e Alessandro Arosio (atleta del Prolissone tesserato Olimpia Aosta) si cimenterà al cavallo con maniglie e agli anelli. Questa competizione sarà per loro anche l’occasione di provare i nuovi esercizi in vista della Prima prova di Serie B del 31 gennaio a Firenze! Ad accompagnarli in gara il tecnico federale Andrea Dondeynaz e il tecnico regionale Ferdinando Montanaro.

Lorenzo Mattana e Tommaso Morra di Cella.