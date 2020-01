Bocce: Il massimo Campionato suona la nona; in A2 derby Bassa Valle-Nus

In A2 derby valdostano tra il Bassa Valle che insegue la capolista Nus che guida la classufica con 16 punti. per il resto i programma della nona giornata del massimo campionato sembra scritto da un giallista. Quattro scontri diretti ad alta gradazione di incertezza.

A cominciare dall'incrocio – che molto probabilmente anticipa quello delle semifinali della final four – fra la Brb e la Pontese, e fra la Noventa e La Perosina. Gli esiti dell'andata propendono a favore della Signora in Rosso e della formazione dei Boulenciel, ma è assai improbo azzardare pronostici dinanzi a quattro squadre che hanno palesato di possedere organici di levatura tecnica superiore. Molto dipenderà dalla giornata di grazia, o meno, dei molti top player. Sfide della paura le altre due.

Fra Borgonese e Gaglianico, entrambe distanti 4 punti dalla quarta in classifica, chi vince potrebbe aritmeticamente accendere un lumicino di speranza nel tentativo di sorpassare la Pontese (perchè a parità di punteggio è favorita la squadra trevigiana), chi perde può solo dedicarsi alle restanti cinque sfide per onor di bandiera. Fra Rosta e Ferriera, ultima contro penultima, c'è in palio l'aggancio, per i padroni di casa, o il tentativo di dilatare il divario per evitare lo spareggio salvezza, per gli ospiti.

Questi gli incontri e i direttori di gara, di sabato 25 gennaio:

SERIE A (9^ giornata): Borgonese – Gaglianico (Marchisio), Brb – Pontese (Minetti), Noventa – La Perosina (Bet), Rosta – Ferriera (Dacomo) . Classifica attuale: Brb e Noventa 14, La Perosina 12, Pontese 10, Gaglianico e Borgonese 6, Ferriera 2, Rosta 0.

SERIE A2 OVEST (12^ giornata): Abg Genova – Masera (Ghersi), Andora Bocce – Mondovì (Nappi), Bassa Valle – Nus (Voglino), Beinettese – Bra (Rossello), Pozzo Strada – Auxilium (Ciancamerla). Classifica attuale: Nus 16, Abg Genova e Mondovì 14, Masera e Bassa Valle 13, Bra 12, Andora 9, Auxilium e Beinettese 8, Pozzo Strada 3.