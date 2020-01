Apertura delle iscrizioni al nuovo Corso base per Operatore socio-sanitario 2020

L’accesso al percorso è riservato ai disoccupati di età compresa tra i 25 e i 67 anni non compiuti, in possesso del titolo di studio di licenza media, residenti e domiciliati in Valle d’Aosta, iscritti regolarmente presso i centri per l’impiego della Regione autonoma Valle d’Aosta.

Il corso, gratuito e con obbligo di frequenza, prevede un numero massimo di partecipanti pari a 16. In caso di superamento del numero di iscritti verrà svolta una selezione nel mese di febbraio 2020 che consisterà nella somministrazione di un test seguito da un colloquio.

L’avvio del corso, che si svolgerà prevalentemente a Pollein, in Loc. Autoporto, n. 14/U, è previsto per il mese di marzo 2020.

Le persone interessate dovranno presentare la domanda di iscrizione, su apposito modulo, presso una delle due sedi di Progetto Formazione s.c.r.l., Ente di formazione che si occuperà della gestione del corso:

Loc. Autoporto, 14 – Pollein tel. 0165/516114,

Loc. Panorama, 24 – Chatillon tel. 0166/691150.

Ulteriori informazioni saranno disponibili da lunedì 27 gennaio 2020 sul sito ufficiale della Regione autonoma Valle d’Aosta (www.regione.vda.it) nella sezione “politiche sociali” dei canali tematici disponibili sulla home page.