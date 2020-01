La Jeunesse Valdotaine suona la carica LE FUTUR EST MAINTENANT

Di particolare rilevanza alcuni passaggi del discorso del riconfermato Animateur, il quale ha elencato le attività svolte nel 2019 e ringraziato il Comitè uscente per la solidità e l’unità dimostrata nonostante il periodo molto difficile, sottolineando: “nous pouvons nous améliorer mais permettez-moi de dire que le travail accompli a été beaucoup et malgré toutes les difficultés très agréables”.

La Jeunesse Valdôtaine, evidentemente, sente la responsabilità di creare una nuova consapevolezza riguardo all'essere autonomisti, poiché convinta che a rifondare un movimento credibile, che sappia rispecchiare le esigenze dei valdostani, non possano essere gli stessi volti.

Da sn: Erienne Merlet e Marco Carrel

Guardando al quadro politico attuale Carrel non lascia spazio a interpretazione di comodo: “On pourrait se demander comment est-il possible que deux anciens grillini aient créé un mouvement sous le nom de "VDA libra". On pourrait s'indigner et hurler, en demandant le respect de certaines devises qui représentent un style de vie, une idéologie, en demandant à cette politique d'avoir la décence de s'arrêter devant certaines limites infranchissables”.

La Jeunesse Valdôtaine è un gruppo formato da giovani entusiasti e volenterosi, consapevoli dell’eredità che il 2019 ha lasciato loro e hanno deciso di farsene carico. Nonostante questo, il gruppo giovanile si ripromette di guardare avanti e di lavorare ad un progetto che non si fermi solamente al 2020, bensì costituisca le basi per un futuro solido e rassicurante. Per questo motivo l'intenzione del gruppo “è rafforzare ulteriormente i rapporti con l'SVP e il PATT, ma anche con gli altri movimenti autonomisti ed indipendentisti europei con cui non ha mai perso i contatti. Il 2020 sarà inoltre l'anno delle elezioni comunali ed è proprio da queste che la Jeunesse Valdôtaine vuole partire per progettare il futuro”.

Carrel ha infatti le idee chiare: “Pour créer le mouvement de demain dont nous rêvons tous, la JV doit commencer à travailler dur sur le territoire, doit trouver des jeunes prêts à s'engager pour leurs communautés et doit soutenir ces jeunes avant et après la campagne électorale. Ce n'est que si nous arrivons à créer un réseau solide entre les représentants du territoire et notre mouvement que nous pourrons affronter les prochains défis avec confiance».

Infine l'Animateur ha presentato lo slogan del 2020: “le futur est maintenant”, declinandolo nelle sue diverse sfaccettature. «Un slogan qui devient une prise de conscience, maintenant et seulement maintenant nous avons la possibilité de revoir l'avenir et de rêver de quelque chose de grand pour notre terre et pour les valdôtains» ha infatti affermato Carrel, «un slogan qui devient un avertissement pour tous ces jeunes qui disent vouloir traiter avec la politique mais qui ne veulent pas prendre parti parce que la situation est complexe, parce que maintenant ils doivent étudier, parce qu'ils ne veulent pas se cinci les mans (patois)... Il n'y a pas de temps, il n'y a aucune excuse, nous ne pouvons pas attendre. Le futur est maintenant».

Un messaggio inequivocabile, fonte di speranza ma anche di grande determinazione, perché il gruppo giovanile si rende conto che il futuro appartiene a loro ma è anche consapevole di dover agire e dimostrare la propria fermezza, dedicata interamente al bene della Valle d'Aosta e dei valdostani. L'Animateur Carrel lo ha detto molto chiaramente: «Ricordiamoci che qui fuori tanta gente aspetta di sentire le nostre idee e il nostro entusiasmo, siamo ancora un messaggio di speranza e dobbiamo esserne consapevoli. Non possiamo deludere le loro aspettative, né le nostre. E' il momento di agire perché le futur est maintenant».