GIUNTA REGIONALE: IL COMUNICATO

La Giunta regionale della Valle d’Aosta si è riunita sotto la Presidenza di Renzo Testolin. Questi i principali provvedimenti adottati:

PRESIDENZA DELLA REGIONE

L’Esecutivo ha approvato la convenzione per la proroga, sino al 28 aprile 2020, della convenzione tra l’Amministrazione regionale e l’Azienda USL della Valle d’Aosta per l’effettuazione del servizio di soccorso sanitario a mezzo elicotteri a disposizione della Protezione Civile.

FINANZE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E ARTIGIANATO

Il Governo regionale ha approvato la terza graduatoria relativa al quarto avviso pubblico previsto per la concessione di mutui per la realizzazione di interventi di trasformazione edilizia e impiantistica nel settore dell’edilizia residenziale per una spesa complessiva di 192 mila 390 euro.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Il Governo regionale ha approvato l’aggiornamento del programma regionale 2020 di bonifica sanitaria del bestiame. Ha approvato, altresì, l’aggiornamento della banca dati genetica da affidare alla gestione del servizio veterinario di Sanità Animale dell’Azienda USL della Valle d’Aosta che, attraverso l’Arev, si occupa della raccolta sistematica e dell’organizzazione di campioni biologici prelevati alla nascita durante l’operazione di identificazione su tutti gli animali da inserire in anagrafe.

Il Governo regionale ha approvato l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui documenti Linee di indirizzo nazionali sul Triage Intraospedaliero, Linee di indirizzo nazionali sull’Osservazione Breve Intensiva e Linee di indirizzo nazionali per lo sviluppo del Piano di gestione del sovraffollamento in Pronto Soccorso.

L’Esecutivo ha deciso di modificare, a valere dalle prescrizioni emesse dal 1° febbraio 2020, le disposizioni dell’Azienda USL della Valle d’Aosta approvate con deliberazione n. 3643 del 14 dicembre 2007, in merito alla validità delle prescrizioni non farmaceutiche, ad eccezione di quelle con classe di priorità U e B, estendendola da giorni 30 a giorni 180 dalla data di prescrizione.

Tale decisione è stata presa per garantire al cittadino una maggiore flessibilità temporale per la prenotazione dei servizi ambulatoriali di specialistica, di diagnostica strumentale e di laboratorio per le prestazioni non urgenti.La validità delle prescrizioni con classi di priorità U (Urgente) e B (Breve) rimane invece inalterata a giorni 30.