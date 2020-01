La Foire est ainsi une véritable fête populaire

Chaque année, un millier d’exposants, dont des artistes et des artisans valdôtains, présentent avec orgueil et avec une satisfaction légitime, le fruit de leur travail exercé comme un passe-temps ou comme une véritable activité professionnelle, tout en en conservant toutefois le caractère artisanal.

Toutes les activités traditionnelles sont représentées : sculpture et décoration sur bois, transformation de la pierre ollaire, du fer forgé et du cuir, tissage des draps, étoffe en laine travaillée sur d’anciens métiers à tisser en bois, puis dentelles, objets en osier, objets domestiques, escaliers en bois, tonneaux …

Ce n’est pas tant l’aspect commercial qui pousse les exposants à participer à la Foire, mais plutôt le désir de sortir de l’atelier pour aller à la rencontre d’un public qui sache apprécier son travail de qualité et sa créativité, fruit de traditions aux origines séculaires.

Les visiteurs de la Foire n’y vont pas uniquement pour rechercher une bonne affaire, ou peut être un objet utile au quotidien, ou bien encore un objet de qualité pour embellir leur maison, mais plutôt pour “respirer” une atmosphère unique et incomparable.

La foire est également le moment au cours duquel les caractéristiques exceptionnelles de l’identité de la population valdôtaine se manifestent : ce n’est pas seulement une grande “kermesse” aux dimensions exceptionnelles, mais la célébration d’une appartenance historique et culturelle à un environnement donné.

Dans les rues de la ville, un événement qui met en lumière les fleurons du travail artisanal valdôtain se répète chaque année. Au Moyen Âge, la Foire se déroulait à Aoste dans le quartier de la Collégiale qui porte le nom de Saint-Ours. Des récits légendaires narrent que tout a commencé face à l’Eglise lorsque le Saint, qui vécut au IXème siècle, prit l’habitude de distribuer aux pauvres, des vêtements et des “sabots”, les chaussures traditionnelles en bois, encore aujourd’hui exposées à la Foire. Désormais, c’est tout le centre ville qui est impliqué dans la manifestation, à l’intérieur et le long des remparts romains.

Pendant les jours de foire, il est possible de visiter l’ Atelier, où l’on peut admirer les œuvres artistiques des artisans qui ont fait une profession de leur art.

La Foire c’est aussi de la musique, du folklore et des occasions de dégustations gastronomiques de vins et de produits typiques.

Dans le pavillon oenogastronomique, visitable pendant les jours de foire, l’on peut découvrir les saveurs typiques de la Vallée d’Aoste et déguster des plats préparés par quelques entreprises agricoles présentes avec les produits valdôtains d’excellence.

De plus, vous trouvez aux points d’information de la Foire les menus des restaurants qui proposent des plats typiques du territoire.

La Foire est ainsi une véritable fête populaire dont le point d’orgueil est la Veillée dans la nuit du 30 janvier qui illumine les rues et les emplit de promeneurs jusqu’à l’aube.

La visite de la Foire de Saint-Ours est une expérience unique, inoubliable, une occasion à ne pas manquer, porteuse d’émotions intenses.