Nuova riunione per emergenza rischio chiusura autostrada Ivrea Pont Saint Martin

Si è svolta nel pomeriggio di oggi, giovedì 23 gennaio 2020, ad Aosta, una riunione voluta dall’Assessore agli Affari europei, Politiche del lavoro, Inclusione sociale e Trasporti, Trasporti della Regione autonoma Valle d’Aosta, Luigi Bertschy, con l’Assessore ai Trasporti, Infrastrutture, Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile e Personale della Regione Piemonte, Marco Gabusi e con il Sindaco di Quincinetto, Angelo Canale Clapetto per continuare a portare avanti un'azione coordinata e condivisa al fine di permettere ai territori coinvolti dai disagi della Frana situata in località Chiappetti, di uscire quanto prima dalla fase di criticità.

“L’incontro odierno – hanno dichiarato gli assessori Luigi Bertschy e Marco Gabusi e il Sindaco Angelo Canale Clapetto - è stato utile ad analizzare un cronoprogramma per la progettazione e le procedure necessarie ad ottenere le autorizzazioni indispensabili per l’assegnazione dei lavori. Abbiamo contestualmente analizzato ulteriori possibilità di interventi non strutturali e approfondito una proposta che presenteremo nella riunione già pianificata del 18 febbraio del tavolo tecnico a Torino per una nuova procedura di Protezione civile.”

L'Assessore della Regione autonoma Valle d’Aosta, Luigi Bertschy ha evidenziato che è importante trovare soluzione nell’immediato che possano garantire l’accessibilità e una fluidità sostenibile dei flussi di traffico in entrata e uscita dalla Valle. Pertanto sono allo studio nuove procedure di gestione delle fasi di criticità.