Domani venerdì 24 gennaio saint François de Sales

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Venerdì 24 gennaio

Seminario Maggiore - ore 11.00

S. Messa per la Festa di San Francesco de Sales, Patrono del Seminario e dei Giornalisti

Sabato 25 gennaio

Seminario Maggiore - ore 9.00

Scuola diaconi

Domenica 26 gennaio

Cattedrale - ore 10.30

S. Cresime degli adulti Aosta - pomeriggio

Incontro Cresimandi zona due

Lunedì 27 gennaio

Roma

Incontro con i Vescovi delegati regionali per i beni culturali ecclesiastici Martedì 28 gennaio

Pianezza - ore 9.30

Commissione presbiterale regionale Pianezza - pomeriggio

Direttivo Commissione presbiterale regionale

Mercoledì 29 gennaio

Châtillon, Chiesa parrocchiale - ore 8.30

S. Messa per la festa di San Giovanni Bosco

con studenti e docenti dell'Istituto Don Bosco

Giovedì 30 gennaio

Borgo di Sant'Orso - ore 8.00

Benedizione della Fiera e visita agli espositori Chiesa Collegiata di Sant'Orso - ore 18.00

S. Messa degli artigiani

Le Messager Valdotain ricorda venerdì 24 gennaio saint François de Sales

La Chiesa celebra San Francesco di Sales Vescovo e dottore della Chiesa

Nato in Savoia nel 1567 da famiglia nobile fu avviato alla carriera di avvocato ma scoprì la vocazione al sacerdozio e venne ordinato nel 1593. Si dedicò alla predicazione ma, per essere più efficace, decise di diffondere tra le case alcuni fogli informativi sui temi che gli stavano a cuore. Volle poi di affrontare la sfida più impegnativa per quei tempi e chiese, quindi, di essere inviato a Ginevra, culla del calvinismo. Qui si spese nella pastorale e nel dibattito teologico con gli esponenti della Riforma. Divenne vescovo della città nel 1602. Morì a Lione il 28 dicembre 1622. Prima che predicatore e comunicatore, il patrono dei giornalisti fu una guida spirituale che seppe condurre con umiltà e comprensione verso la verità.

Il sole sorge alle ore 8,05 e tramonta alle ore 17,06