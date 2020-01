Novità al Forte di Bard che si è ‘rifatto il trucco’

Il Forte di Bard riapre dopo la pausa di gennaio che ha consentito l’esecuzione di lavori di riallestimento e adeguamento delle proprie strutture migliorando i servizi di accoglienza e ricettivi.

Numerose le novità per il pubblico. La principale è rappresentata dallo spostamento della biglietteria alla base della fortezza. Pertanto, i visitatori dovranno effettuare l’acquisto dei biglietti per l’accesso al complesso monumentale, alle mostre e ai musei, all’ingresso al Forte, in prossimità della partenza degli ascensori panoramici. Sono stati razionalizzati i percorsi del pubblico e attivati controlli elettronici con tornelli in corrispondenza degli accessi pedonali. L’obiettivo è di migliorare il flusso delle percorrenze, ridurre i tempi delle attese in coda e offrire al pubblico una comunicazione immediata, chiara e diversificata delle diverse tipologie di visita e di proposte.

Il Comitato di Indirizzo dell’Associazione Forte di Bard ha inoltre approvato il Piano tariffario 2020 che entrerà in vigore a partire dal 1° febbraio con nuove politiche tariffarie e formule cumulative per ottimizzare la fruizione dell’offerta culturale. Inoltre, è stata creata una tariffa di accesso al solo monumento pari a 3 euro (ridotto scuole 2 euro). Le tariffe complete e aggiornate sono disponibili sul sito fortedibard.it

La programmazione relativa alle attività espositive prevede nel mese di febbraio l’apertura di tre nuove mostre: la 55esima edizione di Wildlife Photographer of the Year (dal 1° febbraio), PhotoAnsa 2019 (dall’8 febbraio), Capolavori della Johannesburg Art Gallery. Dagli Impressionisti a Picasso (dal 14 febbraio).