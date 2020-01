Venerdi 24 gennaio 2020, nell'ambito dei lavori di somma urgenza per la mitigazione del rischio crolli ammassi rocciosi a monte del villaggi di Torille, in comune di Verres, è previsto il brillamento con esplosivo delle porzioni instabili non disgaggiabili.

La circolazione verrà interrotta sia sull’autostrada A 5 che sulla strada statale 26, fra le ore 11 e le 12 e per un periodo di 10-15 minuti di venerdì 24 gennaio, al fine di garantire l'incolumità dell'utenza durante le operazioni.