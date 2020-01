Arriva ad Aosta il Centro Clinico più avanzato inItalia: Move Different, il polo della salute

Il nuovo centro all’avanguardia dedicato alla cura, ai servizi fisioterapici e aglisportivi, con numerosi spunti d’innovazione, ha aperto a Saint-Christophe. È ilprimo ed il più avanzato del suo genere in Italia.

Negli oltre 1000 mq del Centro Move Different di Aosta trovano spazio ambulatori per la cura della fase acuta delle problematiche fisiche, salededicate alla fisioterapia e all’allenamento sportivo.

Dall’unione tra TecnoBody, azienda bergamasca leader nella ricerca esviluppo di sistemi per riabilitazione, health fitness e performancesportiva, e la professionalità di Roberto Russo, fisioterapista già operantee conosciuto nel territorio di Aosta da oltre 20 anni, ecco la realtà cheintende lanciare una nuova idea di movimento: il Centro Move Different Aosta.

Move Different fa la differenza anche in fase di prevenzione. Roberto Russo, fisioterapista e socio del centro, ci ha spiegato: “Vogliamopensare anche alle persone sane, piut

tosto che solo agli sportivi, invitandoli afare una valutazione posturale per c

apire quale sia lo loro situazione, per scoprirecosì se ci sono piccole disfunzioni, asimmetrie o ripetitività di movimenti che, alungo andare, potrebbero produrre dei danni o anche solo piccoli problemi”.Naturalmente, la riabilitazione resta l’elemento fondamentale.

“Noi accompagniamo tutta la fase, seguendo la persona passo passo, con l’ausiliodi dati scientifici, nulla è lasciato al caso o alla improvvisazione”, ha aggiuntoRoberto Russo. “Tutto è schedato, valutato e monitorato con la massimaattenzione grazie alla partnership con TechnoBody, leader internazionale per lacreazione di sistemi applicati alla riabilitazione. In questo modo, il cliente vieneseguito con la massima attenzione dal primo all’ultimo minuto, avvalendoci dirisorse e strumenti alla massima avanguardia”.

