Oggi mercoledì 22 gennaio saint Vincent

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Mercoledì 22 gennaio

Vescovado - mattino

Udienze Cattedrale - ore 18.30

S. Messa per l'unità dei cristiani

Giovedì 23 gennaio

Santuario dell'Immacolata - ore 18.00

S. Messa nel centenario della nascita di Chiara Lubich

Venerdì 24 gennaio

Seminario Maggiore - ore 11.00

S. Messa per la Festa di San Francesco de Sales, Patrono del Seminario e dei Giornalisti

Sabato 25 gennaio

Seminario Maggiore - ore 9.00

Scuola diaconi

Domenica 26 gennaio

Cattedrale - ore 10.30

S. Cresime degli adulti Aosta - pomeriggio

Incontro Cresimandi zona due

Lunedì 27 gennaio

Roma

Incontro con i Vescovi delegati regionali per i beni culturali ecclesiastici Martedì 28 gennaio

Pianezza - ore 9.30

Commissione presbiterale regionale Pianezza - pomeriggio

Direttivo Commissione presbiterale regionale

Mercoledì 29 gennaio

Châtillon, Chiesa parrocchiale - ore 8.30

S. Messa per la festa di San Giovanni Bosco

con studenti e docenti dell'Istituto Don Bosco

Giovedì 30 gennaio

Borgo di Sant'Orso - ore 8.00

Benedizione della Fiera e visita agli espositori Chiesa Collegiata di Sant'Orso - ore 18.00

S. Messa degli artigiani

Le Messager Valdotain ricorda mercoledì 22 gennaio saintVincent

La Chiesa celebra San Vincenzo di Saragozza Diacono e martire

Uno dei santi più radicati nella memoria religiosa della Spagna, san Vincenzo di Saragozza, oggi ci ricorda come non servano "qualifiche" per diventare maestri e guide nella comunità cristiana, basta la volontà di testimoniare senza mediazioni il Vangelo. Era un diacono vissuto a cavallo tra il III e IV secolo e lavorava al fianco del vescovo Valerio, che sapeva di avere nel suo collaboratore un grande sostegno grazie al coraggio e alle capacità dimostrate. Vescovo e diacono venne arrestati, probabilmente nell'anno 304, durante la violenta persecuzione anticristiana scatenata da Diocleziano. Fu subito chiaro che tra i due il più "pericoloso" era Vincenzo, il cui eloquio era accompagnato dalla solida volontà di non cedere al persecutore. Atroci furono le torture che fu costretto a subire e che lo portarono alla morte.

Il sole sorge alle ore 8,05 e tramonta alle ore 17,06