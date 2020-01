Da 140 anni l'Asilo Baraing è un'eccellenza socioeducativa a Pont-Saint Martin

La Fondazione asilo infantile Baraing di Pont Saint-Martin ha festeggiato i 140 anni di attività. Un traguardo importante per un'istituzione che a partire dal 1880 ha sempre rappresentato un solido punto di riferimento socio educativo per la comunità ed il territorio.

Nei secoli la Fondazione ha fruito del contributo del filantropo Baraing, di numerosi Benefattori e dell'amministrazione regionale come scuola paritaria. Vanta una tradizione formativa consolidata, per un lungo periodo grazie anche alla gestione delle Suore del San Giuseppe, ed accoglie bimbi da tre a cinque anni.

La struttura dal diciannovesimo secolo ha subito numerose trasformazioni ed appare oggi accogliente, luminosa e curata nei locali, arredi, dotazione ludico-didattica, in linea con l'evoluzione delle richieste del territorio e della società. Una spiccata sensibilità artistica ha favorito la collocazione sia all'interno che all'esterno di sculture dell'artista locale Bettoni, per testimoniare di un'abilità locale, stimolare il piacere per l'arte e valorizzare appieno spazi e potenzialità dell'Asilo.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Alfredo Vuillermoz, responsabile da più di trent anni della struttura ha ringraziato i componenti il consiglio, i soci, il personale docente e non ed i benefattori che sinergicamente collaborano all'ottimizzazione costante del funzionamento della struttura ed alla solidità della stessa come riferimento educativo.