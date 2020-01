Confirmé maintien Maison Val d'Aoste Paris

À l'occasion de la 96e édition de l'Arbre de Noël, la communauté valdôtaine, à travers les représentants de ses institutions, a rencontré à la Maison du Val d'Aoste de Paris, les responsables des Sociétés d'émigrés valdôtains les 18 et 19 janvier. A cette occasion le Gouvernement valdôtain a confirmé ''sa volonté d'assurer la poursuite de l'activité de la Maison du Val d'Aoste de Paris, tout en vérifiant la possibilité de mettre en œuvre de nouvelles modalités de gestion et de donner à cette structure un nouvel élan''.

Il continue croire ''en la validité de la présence de la Vallée d'Aoste à Paris, surtout pour promouvoir la région Vallée d'Aoste sous ses multiples facettes, historiques, culturelles et économiques, dans la capitale française et dans toute la France''. ''La Maison du Val d'Aoste constitue par ailleurs un lieu de rencontre et un point de repère pour la communauté des émigrés d'origine valdôtaine qui habitent l'Ile-de-France et pour tous les Valdôtains.

Mais pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire de repenser les modalités de gestion de la structure de la part de Finaosta, dans le but d'en maximiser les retombées. Cette procédure pourra comporter la fermeture de la structure pour quelques mois'' a dit l'assesseure à l'Education Chantal Certan.