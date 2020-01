François Cazzanelli e Francesco Ratti aprono nuova via “Gulotte Daricou-Morano”

Lo scorso 9 gennaio, François Cazzanelli e Francesco Ratti hanno aperto una nuova via sul Monte Roisette (3.334 m) intitolandola “Gulotte Daricou-Morano” in ricordo della Guida Alpina del Cervino e tecnico del Soccorso alpino valdostano, Federico Daricou e del suo cliente Nicolò Morano, che hanno perso la vita sul Grand Combin, travolti da una scarica di sassi nell’agosto del 2019.

Questa è solo una delle ultime vie aperte dai due alpinisti valdostani che ne contano ben nove, solo in Valtournenche, tra vie nuove e una falesia. Chiodando, in questo ultimo caso, un settore di misto/moderno (dry-tooling).

L’attività dei due alipinisti dimostra il fatto che sulle nostre Alpi c’è ancora molto da scoprire, comprese nuove opportunità di arrampicata di misto: ghiaccio, neve e roccia.In particolare la “Gulotte Daricou-Morano” è una via non estrema ma molto bella, motivo per il quale si è deciso di intitolarla alla Guida Alpina e al suo cliente.

La nuova via necessita comunque di un buon livello tecnico. Si spera possa incuriosire gli alpinisti e possa essere meta di tante cordate per future ripetizioni.

Cazzanelli racconta inoltre che «due delle nuove vie rimarranno “top secret” in quanto su quelle parete avviene la nidificazione delle aquile e quindi, - conclude l’alpinista di Cervinia - per la tutela della fauna e dell’ambiente, si è pensato di non renderle pubbliche, in accordo con il Corpo Forestale».

Elenco Compagni che hanno aiutato François Cazzanelli a chiodare le vie:Francesco RattiRoger BovardEmrik FavreJerome PerruquetStefano StradelliMichele CazzanelliManuel Bagarolo