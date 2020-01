Notizia infondata la candidatura di Gerandin Presidente della Regione

Non é mai esistita una candidatura di Elso Gerandin alla Presidenza della Regione. Lo scrive in una nota il Mouv che attacca i giornali le "ricostruzioni prive di verificache sono avvilenti per il giornalismo".

Nella nota si legge ancora: "MOUV ha sempre detto di NO ad un Governo di scopo o di larghe intese, perché da tempo - a fronte del succedersi di Governi regionali per tirare avanti - ha chiesto elezioni anticipate per ridare la voce ai cittadini".

Poi la sottolineatura: "Ogni diversa ricostruzione dei fatti è priva di fondamento e strumentale, perché intacca la coerenza dei nostri comportamenti e la scelta di essere e restare all’opposizione".

Per Mouv "È importante segnalarlo, perché non accettiamo che, in questa fase delicata, si faccia di ogni erba un fascio, quando certe fantasie sono nate per puro spirito di sopravvivenza senza più ragioni della Legislatura da parte di alcuni in Consiglio Valle".