Il Consiglio valuta election day il 3 maggio

La maggioranza regionale, seppur con alcuni distinguo, sta valutando di organizzare le elezioni regionali e quelle comunali il 3 maggio prossimo. La proposta è al vaglio delle forze politiche. Il 3 maggio è la prima data utile per l'election day. E' stato anche chiesto agli uffici regionali un approfondimento sui costi da sostenere per le elezioni separate oppure per l'election day.