Stefano Ghidoni confermato presidente Savoir&Faire Vd’A

Dopo i primi tre anni di attività, a seguito del risultato dellerecenti elezioni, le cariche attribuite vedono ancora presidente Stefano Ghidoni, vicepresidente Fulvia Dematteis, segretario Paola Bernazzani, rappresentante degli OSS Rita Borettaz e degli AP Luca Foy.

Il Direttivo ha già iniziato a lavorare con l’impegno necessario soprattutto per la programmazione di lezioni,laboratori, incontri di sostegno psicologico ed iniziative culturali e per il tempo libero. Il prossimo corso diformazione “Come relazionarsi con il paziente a fine vita” condotto dalla dottoressa Elena Calcagno, sisvolgerà ad Aosta giovedì 23 gennaio. “Per me è un vero onore” dichiara Stefano Ghidoni “aver ricevutola riconferma e la stima degli associati ai quali dedicheremo molte novità nel futuro triennio, centratesoprattutto su sviluppo ed etica di questa difficile professione e sul benessere degli operatori”.

L'attività di S&FVd’A è consultabile visibile su www.savoirefairevda.it e su facebook ed è contattabile con info@savoirefairevda.it